１０日の船橋競馬８Ｒは５番人気のハクサンセレーネが吉原寛を背に逃走Ｖ。管理する矢野義幸調教師（７４）＝船橋＝が、２００２年６月１０日デビューから１万６５１戦目で地方競馬通算１２００勝を達成した。重賞は２１年のＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１など２８勝。熱狂的な阪神タイガースとしても知られている。師は「自分自身は意識してなかったけど、周りがいろいろ言うのでね。王手をかけてからちょっと時間がかかったけど