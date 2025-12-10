タレント上沼恵美子（70）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。ある芸人に対して「俳優」で行くべき、とアドバイスを送ったが、微妙な空気になる一幕があった。番組では各ゲストの悩みを聞くコーナーがあり、お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニーが「本当に切実なんですけど」と収入に関する悩みを語り出した。芸歴16年目のアントニーだが「2、3年目ぐらいから収入が増えない」と