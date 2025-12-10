全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が10日、品川区の荏原文化センターで行われた「平和の集い〜被爆ピアノが奏でる平和な未来の願い〜」でライブを行った。この日のために、80年前の原爆投下時に被爆したピアノを広島から運んできた。「千羽鶴」「Believe」などを弾き語りした佐藤は「私は新潟県出身なのですが、長岡市に長岡花火があります。8月2、3日に平和や慰霊、鎮魂の気持ちを込めて行っています」などと故郷の