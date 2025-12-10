¸½Ìò½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥Ë¥»¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡È¥Ñ¥¤Ë¤¥É¥Ã¥­¥ê¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤òÈäÏª¤·¡¢MC¤Î·Ý¿Í¤«¤é¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐ¥°¥é¥É¥ë ¿åÃå¤ÇÉÔ²Ä²ò¹ÔÆ°Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ä¼ºÇÔ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥á¥·¤¬¤¦¤Þ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡Ö¥á¥·¥¦¥Þ¡×¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥á¥·¥¦¥Þ ¡ÁCOUNT DOWN¥É¥Ã¥­¥ê¡Á¡Ù#2¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç