女性誌「エル・ジャポン」主催の映画賞「エルシネマアワード」が10日、都内で行われ、この日が29歳の誕生日だった木戸大聖が「エル・ガールライジングスター賞」を受賞した。「俳優を続けて賞をいただいたのが初めて。私事ですが、今日が誕生日。最高のスタートを切ることができた」と喜んだ。受賞対象作「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）では、詩人の中原中也を演じた。「天才的な詩人…実在の人を演じるのは初めて。ぶつ