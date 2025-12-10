指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が１０日、１１枚目シングル「排他的ファイター」発売日を迎え、オリコンデイリーシングルランキング１位獲得し、さらに自身最大出荷枚数の４０万枚を記録したことが分かった。今作「排他的ファイター」も前作「モブノデレラ」に引き続きアイドルらしからぬ、?自分対自分?がテーマのストイックかつダンサブルな楽曲。ミュージックビデオ（ＭＶ）公開