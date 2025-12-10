Image: エレコム ここを指定席とする！Nintendo Switch、だいたいはテレビの横とか下とか、テレビボードの中とかに収納していますよね。僕もテレビボードの中が指定席。…だったのですが、いいもの見つけちゃった！ エレコム 収納スタンド Nintendo switch2・switch収納 壁掛け KA-LSLSW02BK 3,980円 Amazonで見るPR エレコムから登場予定の「Nintendo Swit