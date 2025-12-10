フェルスタッペンがインスタグラム更新自動車レースのF1は、アラブ首長国連邦のアブダビで現地7日に行われたアブダビGPで今季が終了した。来季リザーブドライバーへの降格が決定している角田裕毅（レッドブル）は14位。チームメートのマックス・フェルスタッペンは9日に自身のインスタグラムを更新し、「アリガト、ユウキサン」とつづった。フェルスタッペンはインスタグラムに、角田と笑みを浮かべる2ショットを投稿した。ヘ