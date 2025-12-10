新型コロナ対策の補助金を不正に受給していたとして、精神科病院の理事の女を逮捕です。 【写真を見る】精神科病院 理事の女を逮捕 新型コロナの補助金約5260万円を不正受給した疑い 院長は容疑者の夫・今村洋史元衆院議員 愛知･一宮市のいまむら病院 逮捕されたのは、愛知県一宮市の精神科病院「いまむら病院」を運営する医療法人の理事、今村有希子容疑者57歳です。 名古屋地検特捜部によりますと、今村容疑者はおととし1月か