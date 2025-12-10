ちーちゃんは腎臓を悪くして入院していました。 一週間は最低ラインだったのですが、ちーちゃんが入院に適した性格ではなく4日で通院に切り替えました。 まだまだハアハアして辛そうなのに、立ち上がってウロウロできるのは体力も戻ってきた証拠。でも油断大敵なので、毎日通院して注射をうちにいきました。 家ではシリンジでご飯やお水を飲ませて通院をしていたら、退院して次の日にはゆっくりゆっくりお散歩にも