今月3日のチェルシー戦、続く6日のリヴァプール戦と立て続けにゴールを奪ったリーズ・ユナイテッドMF田中碧の評価が上昇している。田中は昨季リーズの主力としてイングランド2部からの昇格に大きく貢献したが、今季は序盤戦で負傷離脱していた期間があり、復帰後もスタメンから外れるケースが数試合続いた。9月はウォルバーハンプトン戦で7分間、ボーンマス戦で3分間、10月もバーンリー戦では9分間しか出番が与えられず、理想的な