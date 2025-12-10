バルセロナのロナルド・アラウホの状態に注目が集まっている。同選手は11月25日(現地時間)に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節チェルシー戦で退場処分になって以降、精神的不調を訴えて無期限での休養に入っている。こうした中、スペインのラジオ局『El Partidazo de COPE』がアラウホの現状について、「我々が考えているよりも状態は深刻であり、彼が再びバルセロナでプレイできるかどうかが分かるのはま