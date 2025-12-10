ここからは、「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート羽黒高校男子バスケットボール部8年連続全国大会出場を決めた強豪校を取材！（山形） きょうは、８年連続の全国大会出場を決めた羽黒高校・男子バスケットボール部を紹介します。