Amazon.co.jpで「クリスマスタイムセール祭り」が始まる。期間は16日9時～25日23時59分まで。 編集部で確認したところ、セール品の予告として、たとえば、「シングルモルト 余市 700ml」「シングルモルトウイスキー 山崎12年」「ネスレ ふわラテ 香るミルクティー 26本」「ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒」、Dysonのドライヤー「Dyson Supersonic Nural」、Pixioのゲーミン