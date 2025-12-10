陸上自衛隊の中でも最も過酷な訓練を終えた隊員たちの帰還式が佐世保市で行われ、精鋭22人にレンジャー徽章が授与されました。 約40キロ～50キロの荷物を背負い、訓練から帰還した隊員たち。 レンジャー訓練は、敵地への潜入・偵察や襲撃などの任務を遂行するための能力を養成するもので、期間は約14週間。 睡眠や食糧も制限されたサバイバル環境で行われる訓練は、陸上自衛隊の中で最も