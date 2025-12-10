◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合8位の東京国際大学は、実力者がそろう箱根駅伝の2区で区間新記録の走りを見せたリチャード エティーリ選手(3年)ら、前回大会経験者4人全員が登録されています。以下、東京国際大学のチームエントリー大平滉太(4年)大村良紀(4年)川内琉生(4年)菅野裕二