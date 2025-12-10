中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、中国外務省は10日、日本側の説明に「矛盾がある」と批判しました。この問題では、中国軍が9日、空母「遼寧」の艦載機が発着訓練を行うと自衛隊側に知らせたとする“無線の音声データ”を公開しました。小泉防衛大臣は10日、訓練を開始する旨の連絡が現場海域であったことは認めた一方、危険回避に必要な時間や場所など「具体的な情報は含まれていなかった」と強調しました。これ