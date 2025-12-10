広島、中日、阪神、日本代表などでコーチを歴任した大経大の高代延博（たかしろ・のぶひろ）監督が９日午後８時４２分に食道胃接合部がんのため死去した。７１歳だった。今秋から体調が悪化し、病院で療養していたが、現職のまま帰らぬ人となった。奈良出身の高代さんは智弁学園、法大を経て、１９７８年のドラフト１位で社会人の東芝から日本ハムに入団。堅実な守備と勝負強い打撃を兼備した遊撃手として、ダイヤモンド・グラ