巨人のＶ９を支えた高田繁氏、末次利光氏、堀内恒夫氏が都内で行われた「週刊ベースボール創刊４０００号記念企画トークショー」に出席し、「語り継ぐ“ミスター”とＶ９」をテーマに６月に亡くなった長嶋茂雄さんの思い出話などを披露した。Ｖ９当時、ＯＮに対して打席でサインが出ることはなかったが、ランナーの時には出ることがあったという。高田さんは「長嶋さんだけのサインがあった。他の人はブロックサインだけど、長