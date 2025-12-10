フランク ミュラーから、2026年の年始に向けた特別なセット「Limited Lucky Bag 2026」が発表となった。2026年1月3日から直営3店舗で販売し、価格は2,026万円。各店1セットのみの超限定仕様だ。今回の「Lucky Bag」は、機械式腕時計における複雑機構の最高峰とされるトゥールビヨンのタイムピースを核とする。機械式時計の繊細なムーブメントは、時計の姿勢や重力によって精度が影響を受けるのだが、トゥールビヨンは重力の影響を