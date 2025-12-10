メ～テレ（名古屋テレビ） 10日未明、愛知県大府市で住宅が焼ける火事があり、75歳と73歳の兄弟が死亡しました。 午前2時40分ごろ、大府市朝日町の住宅で、「1階から火が出ている」と近くに住む人から110番通報がありました。 消防車など7台が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、警察によりますと、木造2階建て住宅の1階が全焼、2階の一部が焼けたということです。 警察によりますと、この火事で、深