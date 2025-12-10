メ～テレ（名古屋テレビ） 年末年始の海の安全を守るため尾鷲海上保安部が特別警戒にあたります。 年末年始の特別警戒は帰省や旅行などで人や物の動きが活発になり、海の事故が多発する可能性があることから毎年行われています。 10日の出動式には、尾鷲海上保安部の職員21人が出席し、早川昌利部長が安全指導の徹底を呼び掛けました。 その後、尾鷲港で職員が釣り客を乗せる遊漁船の船長らに対し、運航する際には