Ray㋲イチのオタク・北里琉が「リアルに365日聞いてます！」と語る配信推し活。今回は、そんな北里琉に、配信系YouTuberの魅力＆配信推し活3ヵ条を教えてもらいました！オタクみが深い推し活だけど、彼女の熱いトークで、きっと魅力に引き込まちゃうはず♡Ray㋲イチのオタクがーるが語ります♡ 配信モードな北里琉「リアルに365日聞いてます！」と語る琉。オタクみが深い推し活だけど、彼女の熱〜いトークに