【冥途武装：Ax試作兵装試験装備】 12月 → 2026年1月8日 出荷予定 価格：34,100円 【火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.Dメアリー】 12月 → 2026年3月 発売予定 価格：27,280円 【神官シブナ】 12月 → 2026年4月 発売予定 価格：26,180円 「冥途武装：Ax試作兵装試験装備」