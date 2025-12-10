どこにいても見る者に違和感を抱かせ、嘘のないワードでインパクトを与える永野さんが、現在、NHKの科学番組で活躍中!? 番組の魅力と今の想いを、やっぱり率直な言葉で語ります。ラッセンのネタでも知られる芸人の永野さんをテレビで見る機会が近年、さらに増えている。歯に衣着せぬ発言やトレードマークの青いシャツと赤いパンツはそのままながら、より幅広いジャンルの番組で活躍している模様。現在はNHKで放送中の科学エンタメ