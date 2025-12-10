フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭 第2夜」が10日に放送され、昨年12月6日に54歳で死去した女優で歌手の中山美穂さんの歌唱姿が流された。「昭和100年 名曲セレクション」のコーナーで16歳だった86年の楽曲「WAKU WAKUさせて」を歌う姿を放送。中山さんが急逝して1年。ネットでは「中山美穂さんがもういないのまだ信じられんわ…」「中山美穂さん亡くなったの、まだ実感ないや」「中山美穂さん…もっと見たかったなぁ…」「16歳