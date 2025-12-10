10日、香港の高層住宅群大規模火災の犠牲者を供養する儀式で、燃やされる追悼メッセージ（共同）【香港共同】香港の高層住宅群で大規模火災が発生してから2週間となった10日、犠牲者の魂を供養する儀式が北部の寺で行われた。ボランティアらが現場近くの公園のベンチや柱に張られた市民の追悼メッセージや折り鶴を燃やした。尼僧が読経し犠牲者を弔った。ボランティアとして参加した40代男性は「火災の死者は憤っているはずだ