名古屋市中区の三菱UFJ銀行名古屋ビルで開かれたのは、地域の人たちを招いた無料のコンサート。 【写真を見る】銀行でハンドベルコンサート 金城学院OGの皆さんが冬を感じさせる優しい音色を披露 三菱UFJ銀行名古屋ビル いつもはクラシック音楽の演奏が中心ですが、7回目のきょうは初めてハンドベルの演奏会に。「金城学院ハンドベルクワイア」のOGたちが、冬を感じさせる優しい音色を披露しました。