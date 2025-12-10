アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」として活動し、「マリチチ」を武器に各雑誌グラビアなどでも活躍する奥津マリリさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』の裏表紙を飾りました。【写真】横顔も美しい奥津マリリさんトップスからバストがこぼれてしまい収まりきれないたわわな“マリチチ”の弾力を、近距離で激写したカットを掲載。アート級の美貌を表現すべく自然光も