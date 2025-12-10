冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。回答者プロフィール回答者本人：50代女性同居家族構成：本人のみ住まいの地域：近畿地方職種：公務員・自治体勤務雇用形態：非正規職員勤務年数：5〜10年年収：250万円現預金：800万円、リスク資産：0円「