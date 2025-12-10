俳優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナさんの最新写真集『MADONNA』（主婦の友社）が12月23日、リリース。誌面カットが公開されました。【写真】ヌードカットに挑戦した奈月セナさんの写真集が重版決定本作は、2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Gallo氏と共に制作。“時代ごとに輝きを放った女性たち”ーーその記憶と憧れを、奈月さんが表現します。奈月さん様々な時代の「マドンナ像」へ