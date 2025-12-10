かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月7日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日に100万円を送金したことを明かし、注目を集めています。【画像】与沢翼氏、母親へ規格外の贈り物誕生日を迎えた母親にプレゼント与沢さんは「今日は、お母さんの70歳の誕生日。今日は会えないから100万円を振込みました。麗・仁奈・美蘭が来る13日に、お母さんとおばあちゃんも呼んだ。みんなで会うんだ」とつづり、1枚の