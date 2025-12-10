「カフェ・ベローチェ」は、12月18日（木）〜2026年3月11日（水）の期間、黒ねこグッズがもらえる「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を、全国の店舗で実施する。【写真】美しい！絵画をイメージした「黒ねこ額縁マグネット」も■数量限定で用意今回実施される「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」は、期間中に500円以上のレシート3枚もしくは1500円以上のレシート1枚をレジで提示した全員に、ランダムで数量限定のオリジナル黒ねこグ