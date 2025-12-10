¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é1Ëü¿Í¤¯¤é¤¤Æþ¤ë¤«¤Ê¡×ÆüËÜ¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¸Å¤¤¶å½£¤Îµå¾ì¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¾·Ã×¤Ø»ÏÆ°¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£1928Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿¡ÖÂçÃ«µå¾ì¡×(ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è)¡£¹Ã»Ò±à¡¢¿ÀµÜ¤Ë¼¡¤°¸Å¤µ¤Ç¡¢¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥íµåÃÄ¡ÖËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬º£Ç¯4·î¤Ëµå¾ì¤ò¼èÆÀ¤·À°È÷¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤Ë¤æ