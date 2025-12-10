◆ソフトバンク優勝旅行9日（日本時間10日）米ハワイ州ホノルル【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】石塚綜一郎捕手（24）が?左投手キラー?を目指すことを誓った。6年目の今季は出場24試合にとどまった。出場機会増へ「インパクトある成績を残すしかないと思うので、そこが一番。特に左投手を打っているので（対左の）打率がまず第一段階」。右投手相手では打率2割1分1厘に対し、左投手には2割5分。求められた役割を果た