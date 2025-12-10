お芋と栗とあんこが一度に楽しめる物産展が開催されています。長い行列の先には詰め放題も。東京・池袋の百貨店で開催されているのが、焼き芋にモンブラン。そして、あっつあつのたい焼きも。お芋と栗とあんこが一度に楽しめるイベントです。「これだけあると、食べるのを選びきれない」「（Q.栗派だけど）芋も好き」こちらは、あんこレアチーズケーキ。酸味と甘み、さらにクッキーの塩味が絶妙にマッチする和と洋のコラボレーショ