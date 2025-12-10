東京・月島署で目撃されたのは、カメラのフラッシュに厳しい表情を浮かべたと思うと、笑顔を見せた男。指定薬物を密輸した疑いで逮捕された、間中謙二容疑者（59）。日本に持ち込んだのは“ゾンビたばこ”と呼ばれる薬物でした。どのようにして事件が発覚したのでしょうか。11月、タイから成田空港に届いた1箱の段ボール。税関職員が中身をチェックすると、液体入りのボトルが4本。ボディーローションとして送られてきました。「バ