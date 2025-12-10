広島は10日、来年2月の春季キャンプの日程を発表した。1軍は2月1〜12日に宮崎県日南市の天福球場で、14〜25日には沖縄県沖縄市のコザしんきんスタジアムで行う。休養日は4、9、13、19日。2軍は2月1日に広島県廿日市市などで開始し、5〜25日は日南市で実施。12日までは同市の東光寺球場を使用する。休養日は4、9、14、19日。