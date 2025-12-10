歌舞伎俳優の尾上右近（３３）が１０日、都内で来年１月の歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」昼の部の「蜘蛛絲梓弦（くものいとあずさのゆみはり）」（１月２日〜２５日・歌舞伎座）の取材会に出席した。右近は女童扇弥、薬売り研作、番頭新造四つ輪、太鼓持栄寿、座頭音市、傾城薄雲、女郎蜘蛛の精、平井保昌の一人８役を務める。八変化の早替りを演じることになり「やりたい放題の、でしゃばり右近君さく裂の舞台をお届けして新年