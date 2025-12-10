エルシネマアワードが10日、都内で行われ、北川景子（39）が、主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）でエルベストアクトレス賞を受賞した。壇上で「役をやることで、人としても、母としても、役者としても成長していると実感しています。家庭に軸足を置きながら充実した生活を送れたら」と語った。トークの中で、DAIGO（47）との間の5歳の長女が、自身の演技に興味を持っていると明かした。放送中のNHK連続テレビ小説「