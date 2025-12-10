２０２５年度の社会人野球表彰が１０日、都内のホテルで開かれた。ドラフト指名選手では、ソフトバンク５位の高橋隆慶内野手（２３）がベストナインの三塁手で初選出。「打率を残しながら、求められている長打も出た。（プロでは）ベストナインに恥じないような結果を１年目から残していきたい」と力強く話した。また、都市対抗４強、日本選手権優勝のヤマハからは、佐藤廉投手（２６）ら４人がベストナインの表彰を受けた。