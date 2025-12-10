中日ドラゴンズの新人選手9人が10日、入団会見に臨み活躍を誓いました。背番号も発表され、注目のドラフト1位・中西投手は「11」に決まりました。 中西投手：「青山学院大学から参りました、投手の中西聖輝です。一生懸命腕を振って頑張りますので、応援よろしくお願いします」ドラフト1位で入団する中西聖輝投手の背番号は「11」。中西投手は大学時代にも11番を背負い、明治神宮大会連覇、東都大学リーグ6連