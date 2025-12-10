ジェームズ・キャメロン監督が１０日、都内で行われた「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」（１９日日米同時公開）の来日ジャパンプレミアに登壇。監督作品の大ファンである俳優の宮世琉弥と山崎貴監督が来場し、来日を祝福した。同作は２００９年に公開された第一作が全世界歴代興行収入ランキング歴代第１位となる興行収入２９億ドルを記録した「アバター」シリーズ待望の３作目。３年ぶりの来日となったキャメロン