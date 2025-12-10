今週の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「170.5円」で前の週と同じでした。全国平均は「1.1円」の値下がりでしたが、長野県で下がらなかった理由とは…。■ VTRへ ■（※資料）石油情報センターによりますとおととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「170.5円」でした。（※トリキリCG）全国平均は前の週より「1.1円」の値下がりとなりましたが、県内は