資料 物価高対策の話題です。おこめ券やプレミアム商品券、最近ニュースで良く耳にするという人も多いのではないでしょうか。 これは政府の物価高対策で財源は地方自治体に交付する「重点支援地方交付金」です。 この交付金を使える事業として政府が掲げているのがプレミアム商品券やおこめ券、それに電子クーポンや食料品の現物支給などです。 どの事業を行うかは各自治体の判断に委ねられています。 大分