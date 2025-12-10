10日に引き続き「山！川！海！を守り育てよう小学生ポスターコンクール」で入賞した児童の作品を紹介します。 11日は優秀賞に選ばれた4年生から6年生の3人の作品です。 2025年のポスターコンクールには県内の小学生からあわせて287点の応募がありました。 その中で4年生の優秀賞に選ばれたのは大分市立田尻小学校の甲斐杏奈さんの作品です。 ポスターコンクール入賞作品