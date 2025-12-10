米マイアミ市長選で勝利した民主党系のアイリーン・ヒギンズ氏＝9日、マイアミ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米南部マイアミの市長選が9日行われ、民主党系のアイリーン・ヒギンズ氏（61）が、トランプ大統領が支持した共和党系候補を破り勝利した。同市長選で民主党系候補の勝利は約30年ぶり。米メディアが報じた。マイアミは中南米系の住民が多く、ヒギンズ氏は選挙戦でトランプ政権が進める強硬な不法移民摘発を批