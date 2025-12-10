楽天を戦力外になり、4年ぶりに古巣・中日に復帰する阿部寿樹内野手（36）の背番号が「48」に決まった。球団が10日に発表した。阿部はHondaから15年ドラフト5位で中日に入団。中日時代は「5」、トレードで移籍した楽天では「4」を背負っていた。来季がプロ11年目となるマスターは、新たな背番号とともに再スタートを切る。