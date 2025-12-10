本格的な冬の到来を告げる伝統の神事です。『しめなわ祭』が、きょう下関市の関門海峡で行われました。下関の冬の風物詩となっている『しめなわ祭』、新年を前に関門橋のたもとにある烏帽子岩のしめ縄を張り替えることで、航海の安全と豊漁を祈願する神事です。『しめ縄』を張り替えるのは赤間神宮で一番若い神職の役目となっていて、今年は、髙山龍之介さん24歳が務めました。神事は毎年12月10日に行われていて、しめ縄の長