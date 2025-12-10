受験生を応援する「合格いちご」の販売がことしも今月12日からはじまります。こちらが「合格いちご」、一つが30グラム以上の大きなイチゴを12個、特製の化粧箱に入れ、合格祈願カードともに販売します。ビタミンCの豊富なイチゴを食べて受験シーズンを乗り切ってほしいと3年前から販売がはじまりました。光市の冠天満宮で祈祷した苗をJA山口県周南園芸部会いちごグループのメンバーが栽培し収穫、独特の、